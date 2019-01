"Oni chcą rozwalenia UE. Ja chcę UE naprawić". Jakubiak o koalicji narodowców, Korwina-Mikke i Brauna

Jakubiak jest liderem Federacji dla Rzeczpospolitej. Wrac z Markiem Jurkiem, europosłem, byłym prezesem Prawicy RP, ma stworzyć koalicję na tegoroczne wybory, zarówno do PE, jak i do polskiego parlamentu. – Wspólnie staramy się połączyć prawicę i to ogłosiliśmy. Jest to bardzo owocna współpraca. Będziemy razem z Prawicą Rzeczpospolitej budować listy na wybory do europarlamentu i do polskiego parlamentu. Prowadzimy rozmowy. Nie chcę mówić na ten temat za dużo, bo one odbywają się w kuluarach – mówi Jakubiak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Pytany o to, czy dołączy do koalicji zawiązanej przez Ruch Narodowy, Wolność Janusza Korwina-Mikke, Grzegorza Brauna, a także działaczkę pro-life Kaję Godek, wskazuje: – Są prowadzone rozmowy z tą koalicją, natomiast to są dwa różne światy. Oni chcą rozwalenia UE, a ja chcę UE naprawić. Od samego początku o tym mówię, że celowanie jedynie w 8 proc. elektoratu za pomocą takich populistycznych haseł typu „rozwalić UE”, „Polexit” i tak dalej mnie osobiście nie interesuje.

Parlamentarzysta zaznacza jednak, że nie chce dawać jednoznacznej odpowiedzi w sprawie ewentualnej współpracy z narodowcami.

