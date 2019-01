Nowe otwarcie na linii Warszawa-Paryż? Emmanuel Macron przyleci do Polski

Jak podkreślała Nathalie Loiseau, Francji zależy na poprawie stosunków na linii Warszawa-Paryż. – Liczę na nowe otwarcie w relacjach z Polską – mówiła minister w rozmowie z „Polska The Times”.

Loiseau poinformowała w wywiadzie, że jej dwudniowa wizyta w Warszawie, ma na celu przygotowanie wizyty prezydenta Macrona w Polsce.

Słaba pozycja Macrona

Jak pokazuje sondaż z początku stycznia (przeprowadzony dla gazety "Le Figaro") tylko 25 proc. ankietowanych jest zadowolona z działań francuskiego rządu, odkąd Marcon objął władzę. Niezadowolonych jest aż 75 proc., a Reuters zaznacza, że w badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2018 roku niezadowolonych było 59 proc.

Agencja podkreśla, że prezydenturą Macrona wstrząsnęła fala protestów "żółtych kamizelek", która zmusiła go do ustępstw politycznych, w tym do złagodzenia planowanego podwyższenia podatku paliwowego. W trakcie demonstracji dochodziło do brutalnych starć z policją.

Czytaj także:

"Żółte kamizelki" w europarlamencie? Tworzą listę wyborczą