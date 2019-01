Szef MSZ Węgier: Europa Środkowa i Grupa Wyszehradzka napędzają UE

W rozmowie z dziennikarzem TVP Info, Péter Szijjártó mówił o rosnącej roli Europy Środkowej i Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Polityk podkreślił, że w ubiegłym roku handel między Niemcami a krajami V4 był o 40 proc. wyższy niż pomiędzy Niemcami a Francją. – Jesteśmy silnikiem napędzającym UE – tłumaczył.

Na antenie TVP Info, Szijjártó odniósł się także do postaci miliardera węgierskiego pochodzenia, Georga Sorosa. – Jest za sprowadzeniem milionów imigrantów do Europy i nie zgadza się z ideami, które prezentują rządy Polski i Węgier, przywiązujące zresztą wielką wagę do naszego dziedzictwa i suwerenności – mówił węgierski polityk.

– Jego wizja polega na tym, że należy zmniejszyć powagę ochrony granic, również dziedzictwo kulturowe, narodowe, historyczne (…) Na pewno Soros ma jasną wizję przyszłości Europy, która jest zupełnie niezgodna z naszą – tłumaczył dalej Szijjártó.

