Rzymkowski: Jeśli ktoś mnie nazywa śmierdzącym naftaliną, to trudno, abym z nim tworzył sojusz

Jak pokazuje najnowszy sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, Prawo i Sprawiedliwość nadal może liczyć na szerokie poparcie (42,4 proc.), dobry wynik utrzymuje też Platforma Obywatelska (31,1 proc.).

Jak pokazuje sondaż dla DoRzeczy.pl, Prawo i Sprawiedliwość nie musi się martwić o poparcie (42,4 proc.), utrzymując znaczącą przewagę nad drugą Platformą Obywatelską (31,1 proc.). Trzecie miejsce zajmuje Kukiz'15 (8,6 proc.), a ostatnią partią która dostałaby się do Sejmu jest Polskie Stronnictwo Ludowe (6,8 proc.).

Czytaj także:

Mocna pozycja PiS, cztery partie w Sejmie

Do ewentualnych koalicji powyborczych odniósł się w TVP1 Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15. – Chcemy po tegorocznych wyborach parlamentarnych wejść do koalicji rządowej i zmieniać polską rzeczywistość w myśl naszej strategii. Najbliżej mi do tej prawej strony, bo jeśli ktoś mnie nazywa śmierdzącym naftaliną, to trudno, abym z nim tworzył sojusz. Mam nadzieję, że PiS jest bliżej do Kukiz'15 – mówił w "Kwadransie politycznym TVP".