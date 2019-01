"Najwyższa pora dorosnąć". Mazurek strofuje Neumanna

Wtorkowa publikacja "Gazety Wyborczej" dotycząca nagranej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego wywołała ożywione komentarze. Głos podczas konferencji prasowej w Sejmie zabrała również rzecznik PiS Beata Mazurek.

Zwolennicy opozycji twierdzą, że nagranie może okazać się prawdziwą bombą polityczną, która zmieni układ sił na scenie. Do zarzutów związanych z nagraniem odniosła się Beata Mazurek, które podczas swojego wystąpienia zaliczyła drobną, acz bolesną, wpadkę. Rzecznik PiS stwierdziła, że prezes partii od dawna "walczy z uczciwością". – Jeszcze jedną rzecz chciałam państwu powiedzieć. Że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Jarosław Kaczyński od lat walczy z uczciwością w życiu publicznym i z korupcją – zapewnił Mazurek, dodając po chwili, że "Tutaj absolutnie nic się nie zmieniło".

Wpadkę szybko wyłapali politycy PO. "Co prawda to prawda. Jeśli już B. Mazurek twierdzi, że J. Kaczyński od lat walczy z uczciwością w życiu publicznym, to czy można się z tym nie zgodzić?" – skomentował Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego PO-KO. Co na to wicemarszałek Sejmu? Beata Mazurek stwierdziła, że Neumann zachowuje się jak "chłopiec w piaskownicy".

Taśma ujawniona przez "Wyborczą" pochodzi z lipca 2018 r. W rozmowie, która odbyła się na Nowogrodzkiej, uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, austriacki biznesmen powiązany rodzinnie z prezesem, Gerald Birgfellner, i Grzegorz Tomaszewski, cioteczny brat szefa PiS. "GW" informuje, że Kaczyński zawiesił projekt budowy 190-metrowego wieżowca przez Srebrną, ponieważ warszawski ratusz pod rządami Platformy Obywatelskiej zablokował warunki zabudowy. – Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie – podkreśla na nagraniu prezes PiS.

