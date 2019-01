Wstrząs w kopalni Rudna. Ratownicy wciąż szukają ostatniego górnika

W akcji ratunkowej udział bierze sześć zastępów z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM. Jak poinformowała, dyrektor ds. komunikacji KGHM Polska Miedź Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, sytuacja pod ziemią jest stabilna, a rejon wstrząsu jest przeszukiwany kawałek po kawałku. Na razie zaginionego górnika nie udało się zlokalizować.

Do wstrząsu w kopalni Rudna doszło we wtorek około godziny 14. Wstrząs miał siłę "siódemki" w górniczej skali. Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów. Świadkowie zdarzenia mówią o potężnym wstrząsie, który był wyraźnie odczuwalny.

W wyniku wstrząsu rannych zostało 15 górników.