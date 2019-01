Wałęsa publikuje listę osób, które "muszą być rozliczone"

"Proponuję listę 10 osób które muszą być rozliczone w praworządnej Polsce za największe szkody wyrządzone Rzeczypospolitej Polskiej" – napisał Wałęsa na Twitterze, po czym umieścił autorski ranking.

W zestawieniu 10 osób, które muszą być "rozliczone" umieścił jednak jedynie 5 nazwisk. Są to kolejno: Jarosław Kaczyński, o. Tadeusz Rydzyk, Antoni Macierewicz, prof. Sławomir Cenckiewicz, minister Zbigniew Ziobro.

Internauci potraktowali wpis Wałęsy jako zachętę do zabawy i sami dopisywali własne typy co do miejsc 6-10. Większość użytkowników Twittera wpisywało osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. Trafiły się jednak również osoby o przeciwnych poglądach, a na ich listach pojawiło się nazwisko... samego byłego prezydenta.

