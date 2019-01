Jest wniosek o delegalizację Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej

Narodowcy złożyli wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o delegalizację Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Powodem ma być fakt, że obie partie "non stop" łamią prawo i "nawołują do nienawiści".

Wniosek do Zbigniewa Ziobry złożył Ruch Narodowy oraz Młodzież Wszechpolska. Rzecznik wszechpolaków Mateusz Marzoch przekonuje, że politycy PO i Nowoczesnej "non stop naruszają przepisy istniejącej w Polsce konstytucji". Ich zdaniem partia Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer ma nawoływać do nienawiści. – Swoimi działaniami, ale też wystąpieniami, które licznie przeprowadzają, jak chociażby wystąpienie pana Grzegorza Schetyny, nawołują do nienawiści i nieakceptowania poglądów, które są żywe w polskim społeczeństwie i polskim narodzie – mówił Marzoch podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Zdaniem działaczy Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej PO i Nowoczesna starają się nie dopuścić do głosu obywateli o poglądach zbliżonych do narodowców. – Ci, którzy tak chętnie krzyczą "konstytucja" i powołują się na prawa europejskie, powinni po prostu zacząć ich przestrzegać. Dążenie do eliminowani niechętnych sobie głosów z życia publicznego nie mieści się w obecnym ładzie konstytucyjnym Polski. Dlatego te wnioski powinny zostać rozpatrzone przez prokuratora generalnego, a odpowiednie organa powinny się nad nimi pochylić – przekonywał z kolei Robert Winnicki. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej zapowiadają, że już niedługo rozpoczną akcję "Platforma nienawiści".