Utrudnienia dla klientów T-Mobile po pożarze na Annopolu

Klienci sieci T-Mobile mogą spodziewać się utrudnień w dostępie do niektórych usług. To efekt pożaru do jakiego doszło dziś na warszawskim Annopolu, gdzie zlokalizowane są budynki tego operatora.

Operator poinformował w komunikacie, iż w wyniku porannego pożaru hal magazynowych na warszawskim Annopolu ucierpiały także zlokalizowane tam budynki T-Mobile Polska. Jak podkreślono, żaden pracownik firmy nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. "W konsekwencji incydentu brak jest obecnie możliwości kontaktu z call center T-Mobile, niedostępne są również niektóre systemy firmy. Powyższe mogą skutkować ograniczeniem dostępności usług" – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez operatora na jednym z portali społecznościowych. Operator przeprasza za niedogodności i informuje, że podjął niezwłoczne działania w celu minimalizacji utrudnień. Przypomnijmy, że dziś o godz. 8.23 policja otrzymała zgłoszenie na warszawskim Annopolu. W płomieniach stanęły hale magazynowe z artykułami spożywczymi. Konieczna była ewakuacja 100 osób. Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza. Czytaj także:

Ogromny pożar na warszawskim Annopolu. Na miejscu 16 zastępów straży pożarnej