To nagranie trzeba zobaczyć! Ewa Kopacz o tym, jak... ludzie rzucali kamieniami w dinozaury

Ewa Kopacz była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie". Rozmowa dotyczyła m.in. zatrzymania byłego rzecznika MON Bartłomieja M., "taśm Kaczyńskiego", projektów dotyczących zarobków w NBP i rekompensaty dla mediów publicznych.

Mówiąc o efekcie ujawnionych przez "Wyborczą" taśm była premier posłużyła się zastanawiającym przykładem. – Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie Pani co robili? - zwróciła się do dziennikarki. - Rzucali kamieniami w tego dinozaura - dodała Kopacz. - I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące, rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens - kontynuowała swój wywód wiceszefowa PO.

Wypowiedź Ewy Kopacz natychmiast spotkała się z reakcją w mediach społecznościowych.

"Hiiiiiit!!!!! Ryszard Petru leży na deskach, bo wszystkie jego wypowiedzi to przy tym, co najwyżej drobne przejęzyczenia. Jestem za jak największą obecnością Ewy Kopacz w polityce i mediach" – skomentował publicysta Wiktor Świetlik.

"Mam wrażenie graniczące z pewnością, że poseł Kopacz w programie u red. Burzynskiej udało się na moment przykryć taśmy Kaczyńskiego i aferę rozporkową Niesiołowskiego:) Ludzie vs dinozaury" – ocenił dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

