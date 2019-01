"Wrogowie Europy" i "tuczenie" ojca Rydzyka. Nowoczesna publikuje nowy spot

– W Nowoczesnej wierzymy, że każda Polka i każdy Polak mają prawo do życia w lepszej Polsce, mają prawo do wolności osobistej, wolności gospodarczej, prawo do Europy – mówiła prezentując spot przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer. Jak wyszło? Zobaczcie sami.

Tymczasem jak pokazuje najnowszy sondaż "Super Expressu", obecnie Nowoczesna nie przekroczyłaby progu wyborczego. W badaniu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 37 proc., drugie miejsce zajmuje Platforma Obywatelska z wynikiem 24 proc., a trzecie nowe ugrupowanie Roberta Biedronia (10 proc.). Nowoczesna znalazła się na siódmej pozycji, za PSL (7 proc.), Kukiz'15 (6 proc.), SLD (4 proc.).

Ugrupowanie Katarzyny Lubnauer poparło w sondażu tylko 4 proc. badanych. Gorszy wynik osiągnęły tylko partia KORWiN (3 proc.), partia Razem (2 proc.), partia Zieloni (2 proc.) i Teraz! (1 proc.).

