Premier odwiedził rannych górników

Szef polskiego rządu spotkał się dzisiaj z ratownikami oraz pracownikami, którzy brali udział w akcji ratowniczej w Zakładzie Górniczym „Rudna” w Polkowicach. Mateusz Morawiecki odwiedził też górników poszkodowanych w wyniku wtorkowego wstrząsu.

"To dzięki determinacji i odwadze ratowników udało się wyciągnąć wszystkich górników z rumowiska w kopalni Rudna żywych. Chcę Wam za to szczególnie podziękować. Wiem, że stan jednego z górników jest ciężki – mam nadzieję, że uda mu się szybko wrócić do zdrowia"– napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Do wstrząsu w kopalni Rudna doszło we wtorek, około godziny 14. Wstrząs miał siłę "siódemki" w górniczej skali. Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów. Ranni górnicy trafili do szpitala, stan jednego z poszkodowanych jest ciężki.

