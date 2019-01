Czarnecki: Brexit zostanie przesunięty

– Moje informacje pochodzą z wnętrza Unii – podkreślił Czarnecki. Dodał jednak, że przedłużenie czasu na negocjacje nie gwarantuje porozumienia. – „No deal” to zagrożenie także dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – stwierdził.

Brexit zostanie przesunięty?

Wiadomości o przesunięciu Brexitu są sprzeczne z sygnałami, które do tej pory wysyłali unijni przedstawiciele. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził, że warunki „rozwodu” nie mogą być renegocjowane. Przesunięcie go w czasie ma natomiast umożliwić wypracowanie nowych zasad.

Polska na arenie UE

Jak jednak twierdzi Ryszard Czarnecki, może być to także celowy zabieg przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Miałoby to zapobiec popularności partii eurosceptycznych i tych, które postulują luźniejsze więzi między państwami UE.

Czarnecki opowiedział także o polskich interesach na arenie unijnej. Europoseł wspomniał o rozdziale brytyjskich mandatów do Parlamentu Europejskiego między resztę państw. – Danuta Hubner, komisarz unijna z ramienia PO zaproponowała podział mandatów, którego nie rozumiem. Otrzymaliśmy tylko jeden dodatkowy mandat, podczas gdy Hiszpania dostała ich 5 – powiedział europoseł. Jednocześnie Czarnecki zauważył, że Polska i Hiszpania są podobne pod względem demograficznym, więc powinny otrzymać podobną liczbę mandatów.

W rozmowie poruszony został także temat stosunków Polski z innymi członkami UE. Czarnecki przypomniał przychylne Polsce wypowiedzi wicepremiera Włoch, Matteo Salviniego, jak również odniósł się do relacji polsko-francuskich.

Europoseł zwrócił uwagę, że prezydent Francji Emmanuel Macron ma wkrótce przylecieć do Polski. – Jest to obustronna potrzeba poprawy relacji – przyznał. Chodzi też o współpracę w polityce rolnej, która ma służyć obu krajom. Czarnecki zaakcentował jednak, że wypowiedzi i działania Macrona nie były do tej pory korzystne dla Polski. Jako przykład podał „rozbijanie” jedności między Polską a Czechami i Słowacją.