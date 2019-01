Mazurek o "pałacu Kaczyńskiego" i "lepiance Wałęsy"

Beata Mazurek zaapelowała do opozycji o to, aby ta porzuciła "kłamstwa insynuacje i złe emocje". Rzeczniczka PiS opublikowała na Twitterze krążący w ostatnich dniach po sieci mem, na którym w żartobliwy porównano "pałac Jarosława Kaczyńskiego" do m. in. "altanki Radka Sikorskiego". A wszystko w kontekście publikacji przez "Gazetę Wyborczą" tzw. taśm Kaczyńskiego.

Opozycja i część mediów przekonują, że z nagrań wyłania się zupełnie inny obraz szefa partii rządzącej, niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni – Kaczyński nie jest idealistą bez konta w banku, który nie dba o dobra materialne, ale sprawnym biznesmenem, który bez problemów porusza się w świecie wielkich inwestycji. Taka wizja mocno jednak kontrastuje z rzeczywistoścą i np. domem, w którym mieszka prezes PiS.

"Internauci szybko porównali, jak mieszka "bogacz" J.Kaczyński i "BIEDACY" z totalnej opozycji oraz środowisko, które ją wspiera. Proszę, porzućcie kłamstwa, insynuacje i złe emocje. Spierajmy się merytorycznie na programy, bo tego od nas oczekują Polacy" – zwraca uwagę Beata Mazurek.

