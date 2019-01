"Nie to głosowanko". PSL odpowiada na atak Pawłowicz

W nocnym głosowaniu posłowie przyjęli ustawę "Mama 4 Plus", przewidującą wypłatę tzw. matczynych emerytur. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 259 posłów. Przeciwnych jej przyjęciu było 20 parlamentarzystów, zaś 134 wstrzymało się od głosu.

Pawłowicz zarzuciła ludowcom, że są przeciwko kobietom ze wsi. Działacze PSL nie kazali długo czekać na odpowiedź. W odpowiedzi na twitt posłanki wskazali, że nie dość, że większość posłów klubu PSL-UED poparło ustawę PiS, to na głosowaniu... nie było samej Pawłowicz.

"Pani Krysieńko, nie to głosowanko. To te, na którym Pani zabrakło" – czytamy we wpisie ludowców. "Proszę nie dziękować, skasować tłita & przeprosić na Znak Pokoju i zapominamy" – dodano na koniec twitta.