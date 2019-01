Będzie program "Babcia Plus"?

Pomysł pochodzi z Węgier. Szefowa MRPiPS odwiedziła Budapeszt, gdzie zapoznawała się z funkcjonowaniem polityki społecznej Węgier. Szczególnie miał ją zainteresować pomysł świadczeń rodzicielskich (tzw. GYES), do których prawo mają także dziadkowie.

Dziadkowie i babcie mogą włączyć się w opiekę nad małym dzieckiem i pomóc pracującym rodzicom wnuka. GYES to w praktyce dodatek, który otrzymuje rodzic dziecka podczas pierwszych trzech lat od jego urodzenia. Prawo do niego przysługuje pod warunkiem, że przez pierwsze sześć miesięcy nie będzie pracować. Kiedy zaś dziecko skończy rok, a rodzic wróci do pracy, według prawa świadczenie może zacząć pobierać babcia lub dziadek, o ile zrezygnuje z pracy i będzie zajmować się dzieckiem w domu ich rodziców.

Ile wynosi świadczenie? Wsparcie utrzymane jest na poziomie najniższej emerytury. W ubiegłym roku dodatek wynosił 285 tys. forintów – to niecałe 400 złotych miesięcznie.

– Na pewno to jest istotne, ponieważ młoda rodzina czasami, szczególnie przy pierwszym dziecku, potrzebuje wsparcia swojej mamy – komentuje minister Elżbieta Rafalska.