Poseł PO chce, żeby minister odebrał medal Bartłomiejowi M.

"Drodzy Państwo, zwróciłem się dzisiaj do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z wnioskiem o odebranie złotego medalu panu Bartłomiejowi M. aresztowanemu w tym tygodniu. Przywróćmy chociaż część godności Wojsku Polskiemu, odebranej zatrudnieniem przez Antoniego Macierewicza tego niekompetentnego człowieka" – poinformował Cimoszewicz na Facebooku.

We wniosku do szefa MON poseł PO napisał m.in., że "swoim postępowaniem pan Bartłomiej M. przyczynił się do zhańbienia Wojska Polskiego. Wyróżnienie osoby, która nie posiada żadnych zasług na rzecz Państwa Polskiego, a której działania jedynie szkodziły jego wizerunkowi, w ogólnym odczuciu społecznym, jest oburzające".

W 2016 r. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" odznaczył Bartłomieja M. ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W poniedziałek, 28 stycznia, M. został zatrzymany przez CBA. Postawiono mu dwa zarzuty, a sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Obrońcy byłego rzecznika MON zapowiedzieli złożenie odwołania.

"Posiadanie Złotego Medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez osobę zatrzymaną przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, wobec której stawiany jest m.in. zarzut powoływania się na wpływy w rządzie w celu czerpania korzyści, jest obrazą dla demokratycznego państwa prawa. Urąga to honorowi i poświęceniu wszystkich polskich obywateli oddanych działaniom na rzecz dobra Państwa Polskiego" – argumentuje w swoim wniosku do Błaszczaka Tomasz Cimoszewicz.

Zanim zapadła decyzja o aresztowaniu Bartłomieja M., za byłego rzecznika MON poręczył dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.