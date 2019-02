Prof. Paruch: "Gazeta Wyborcza" od lat atakuje Jarosława Kaczyńskiego. Jej publikacja to żadna sensacja

Gość Antoniego Trzmiela, red. naczelnego portalu DoRzeczy.pl ocenił, że konsekwencje ostatnich publikacji "Gazety Wyborczej" będą, ale w elektoracie Platformy Obywatelskiej. – "Gazeta Wyborcza" jest medium, które się kontaktuje i mówi do wyborców PO. Poziom niechęci i wręcz nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego wzrośnie. Jakieś intencje stały u podstaw budowania związku przyczynowo-skutkowego. Sama publikacja to nie jest żadna bomba, sensacja – powiedział.

Prof. Paruch przypomniał też, że "Gazeta Wyborcza" od wielu lat atakuje Jarosława Kaczyńskiego i tworzy jego czarny wizerunek. Jak dodał, istnieje fundamentalna przepaść, co do wartości pomiędzy wyborcami PiS i PO. – Ta przepaść materializuje się, co do postawy wobec mediów. Mamy też trzecią grupę wyborców, czyli tych, którzy mogą wskazać zwycięzcę. Ci wyborcy nie akceptują takiej polityki opartej na tzw. antypisie, wykluczaniu. Nie akceptują polityzacji wszystkiego, jak choćby odstrzału dzików – argumentował.

Szef Centrum Analiz Strategicznych ocenił także, że jeżeli frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie na poziomie nieznacznie ponad 20 proc., "to zwycięzca wyborów do PE wcale nie musi wygrać wyborów parlamentarnych, ale jeśli przekroczy zdecydowanie 40 proc. to zwycięzca wygra też wybory jesienią".