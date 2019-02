Rzepecki przypomniał Schetynie jego dawną obietnicę. Chodzi o partyjne subwencje

Rzepecki przypomniał, że Platforma Obywatelska od momentu powstania pobrała już ponad 300 milionów złotych. Poseł apeluje do lidera PO, aby jego partia wywiązała się chociaż z części swojej obietnicy i oddała przynajmniej te pieniądze, które otrzymała w ostatniej kadencji Sejmu.

"Apeluję do Pana Przewodniczącego, aby formacja pod Pana przewodnictwem poszła za przykładem jedynego oddolnego ruchu obywatelskiego - jakim jest ruck Kukiz'15 - i zrezygnowała z pobierania subwencji z budżetu Państwa, albo przekazał pobraną subwencję w kwocie ok 64 mln złotych na cel charytatywny jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy lub innej organizacji charytatywnej" – czytamy w piśmie skierowanym do Schetyny.