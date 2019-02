Nergal oskarżony o znieważenie krzyża. Grożą mu dwa lata

24 grudnia 2016 roku Adam D. na Instagramie umieścił zdjęcie prezentujące dwie rzeźby penisa z przytwierdzonymi wizerunkami Jezusa Chrystusa. Jeden z tych wizerunków przedstawiał ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, a drugi jego wniebowstąpienie. Zdjęcie opatrzył podpisem w języku angielskim oznaczającym w tłumaczeniu „Czy świętujecie już?”. 19 marca 2017 roku "Nergal" umieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z innym mężczyzną. W reku trzymał rzeźbę penisa z przytwierdzoną do niego figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

8 marca 2018 roku na Facebooku Adam D. umieścił film, na którym składał życzenia z okazji dnia kobiet śpiewając piosenkę trzymając w ręku rzeźbę w kształcie penisa z przytwierdzonym wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Prokurator zarzucił Adamowi D. popełnienie przestępstw z art. 196 k.k., tj. znieważenia przedmiotu czci religijnej, czym obraził uczucia religijne ustalonych osób. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam D. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił złożenia wyjaśnień.