Kaczyński wysłał do PO wezwanie przedsądowe

"Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował wezwanie przedsądowe do PO; domaga się przeprosin m.in. za zamieszczanie w internecie materiałów, w których politycy Platformy twierdzili, że mógł popełnić przestępstwo płatnej protekcji" – informuje Polska Agencja Prasowa w swoim wpisie na Twitterze.

W związku z tzw. taśmami Kaczyńskiego działacze PO domagali się, aby liderem PiS zajęły się odpowiednie służby. Politycy domagali się ujawnienia majątku oraz zapowiadali złożenie doniesienia do prokuratury w związku z "płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".

– To co wynika z tych taśm to fakt, że istnieje układ Kaczyńskiego, który rozrósł się na całą Polskę, media, banki, instytucje. Wszystko to z powodu chciwości. Przepisywanie majątku na "słupy" stało się praktyką partii – mówił poseł PO Cezary Tomczyk.

Kaczyński pozywa Petru

To jednak nie koniec. Przeprosin i wpłaty 10 tys. złotych na rzecz hospicjum domaga się od Ryszarda Petru Jarosław Kaczyński. Lider partii Teraz nazwał w internecie prezesa PiS "oszustem".

Rzeczniczka partii rządzącej i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek poinformowała za Polską Agencją Prasową, że Kaczyński skierował do Petru wezwanie przedsądowe w tej sprawie.

Chodzi o wpis polityka na Twitterze sprzed kilku dni, który brzmiał: "Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem".

