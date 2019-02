Bielan o Schetynie: Chce zmusić SLD do większej uległości

Byli premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz Radosław Sikorski zaapelowali dziś na wspólnej konferencji prasowej o budowę jednej, szerokiej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Podpisano również deklarację "Koalicja Europejska dla Polski".

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział na konferencji, że przez ostatnie trzy lata, rząd Zjednoczonej Prawicy przesuwa Polskę na wschód, "zaprzepaszcza się pracę pokoleń Polaków i ich zachodnie ambicje". – Tą deklaracją pokazujemy że chcemy być w centrum decyzyjnym Unii. Aby to się udało musimy zbudować dobrą, kompetentną reprezentacje w Parlamencie Europejskim. Dzięki temu uda nam się osiągnąć nasze cele – przekonywał.

Do ruchu lidera PO odniósł się w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Senatu Adam Bielan. – Grzegorz Schetyna już od kilku tygodni stosuje wobec swoich mniejszych partnerów koalicyjnych taktykę wrogiego przejęcia. Najpierw transfer kilku posłów Nowoczesnej do klubu PO-KO, po to żeby klub Nowoczesnej przestał istnieć. Wiemy, że to się nie udało – powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy. – A teraz, jak sądzę, zaproszenie kilku byłych polityków lewicy po to, żeby zmusić SLD do większej uległości przed tymi rozmowami – ocenił Adam Bielan.