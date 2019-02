"Nawet nie poczekała do pochówku...". Górniak wyjaśnia, dlaczego odmówiła Dodzie

Tuż po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, Doda ruszyła z akcją #ArtyściPrzeciwNienawiści. Artystka zaproponowała wspólny koncert polskich gwiazd, aby razem pokazać sprzeciw wobec hejtu i mowy nienawiści. Zaproszenie było otwarte, jednak Doda imiennie wskazała dwie osoby: Edytę Górniak oraz Justynę Steczkowską. Z obiema Rabczewska od lat pozostaje w konflikcie. Górniak szybko odniosła się do apelu Rabczewskiej. W gorzkich słowach.

"Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej" – napisała wówczas piosenkarka.

Teraz na Instastory Górniak pojawił się live, w trakcie którego artystka wyjaśniła powód swojej decyzji. – W takich momentach, kiedy potrzebujemy czuć jedność, to jest taka piękna emocja, ale uważam, że ta emocja została użyta jako platforma do naprawienia PR-u przez Dorotę – zaczęła swoją wypowiedź Edyta Górniak.

– Żeby było jasne, ja nie mam w sobie uczucia nienawiści do nikogo – podkreśliła. Piosenkarka dodała, że jednak nie przemówiło do niej, że ktoś w dniu żałoby w ręczniku mówi takie rzeczy. Oprócz stroju w jakim Doda poinformowała o swoim pomyśle, Górniak ma jeszcze inne zastrzeżenia. – To, że nie poczekała do pochówku, to, że mój udział w tym koncercie stał się najważniejszym tematem, to jest trochę smutne – wskazała.

– Osoba, która obraziła najwięcej ludzi, osoba znana z… no, nie chcę przypominać. Wiemy, znamy różne sytuacje, tych sytuacji jest bardzo dużo. Każdy z nas ma swoje za uszami, ale osoba która jest w showbiznesie znana głównie z takich rzeczy... Ja nie ulegam presji, mnie niełatwo oszukać, niejedną taką manipulację widziałam. Ja nie mam potrzeby się z kimś przepraszać, jeśli ktoś czuje się urażony to ja zawsze jestem gotowa rozmawiać – wyjaśniła.

Przypomnijmy, że oprócz Edyty Górniak, Dorocie Rabczewskiej odmówiła m.in. Agnieszka Chylińska.