Czeka nas wielki powrót? "Prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy"

Byli premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz Radosław Sikorski zaapelowali na wspólnej konferencji prasowej o budowę jednej, szerokiej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Podpisano również deklarację "Koalicja Europejska dla Polski".

Na pytanie dziennikarza telewizji wpolsce.pl, czy jest czynnym politykiem, Leszek Miller odparł przecząco. – Jestem na emeryturze. Jestem komentatorem, analitykiem. Ale gdyby pan mnie zapytał, czy chciałbym coś dodać albo zmodyfikować jakoś te słowa, które kiedyś wypowiedziałem, to bym powiedział, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy – stwierdził Leszek Miller.

Polityk podkreślił, że nie ma wielkich różnic w stosunku do Unii Europejskiej między PO, PSL czy SLD. – Wspólny program nie będzie żadnym problemem – ocenił były premier.

Miller powróci do polityki?

Były premier nie ukrywa, że cały czas rozważa start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Trudno byłby mi rozważać taką sytuację, chyba że w moim domu zapadnie taka decyzja, ale nie tylko ja będę o tym decydował. Trochę mnie to nęci – przyznał Leszek Miller w programie "Fakty po faktach" pytany, czy rozważa start w wiosennych wyborach do Parlamentu Europejskiego.