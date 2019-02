Ustawa ujawniająca zarobki kierownictwa NBP wróci do Sejmu

Senat przyjął ustawę ujawniającą zarobki kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego. Senatorowie wprowadzili jednak do ustawy poprawkę korygującą błąd redakcyjny. Oznacza to, że ustawa musi wrócić do Sejmu.