Córka byłego posła PSL robi karierę w Wielkiej Brytanii

Godson pochodzi z nigeryjskiego ludu Ibo. W 1993 osiedlił się w Polsce, a w 2001 otrzymał polskie obywatelstwo. Był duchownym Kościoła Bożego w Chrystusie i prowadził Misję Pielgrzym w Łodzi. W 2008 zawiesił działalność duszpasterską.

W 2004 roku został członkiem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał w radzie osiedla Olechów-Janów, będąc jednocześnie wiceprzewodniczącym zarządu tej jednostki. Do Sejmu startował w 2007 roku z list, jednak nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Jednak dzięki objęciu przez Hannę Zdanowską funkcji prezydenta Łodzi, wszedł na jej miejsce do Sejmu. Stał się pierwszym czarnoskórym parlamentarzystą w Polsce. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał reelekcję, startując ponownie z ramienia PO. 27 sierpnia 2013 złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i klubie parlamentarnym tej partii, zostając posłem niezrzeszonym. W październiku tego samego roku podpisał porozumienie o współpracy programowej z partią Polska Jest Najważniejsza i następnie ze Stowarzyszeniem „Republikanie” (założonym przez posła Przemysława Wiplera). W grudniu 2013 został współzałożycielem nowo utworzonej partii Polska Razem, objął w niej funkcję wiceprezesa. Z początkiem lutego 2015 został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach w tym samym roku nie uzyskał poselskiej reelekcji. Porzucił działalność polityczną i powrócił do Nigerii, gdzie zaczął prowadzić ranczo.

Teraz Godson pochwalił się swoją córką Sharon, jednym z czwórki dzieci. "Moja pierwsza córka - Sharon śpiewa i nagrywa na żywo w BBC w Wielkiej Brytanii" – napisał na Twitterze.

Sharon Godson została zaproszona do studia BBC, gdzie miała okazję na żywo zaprezentować swoje wokalne umiejętności. Nie był to jej pierwszy publiczny występ. W 2013 roku razem z siostrą Deborah wystąpiła na konwencji założycielskiej partii Polska Razem Jarosława Gowina. Obecnie Sharon Godson występuje pod pseudonimem Eny.