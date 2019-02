"Trzeba się ogarnąć". Gowin krytycznie o polskich mediach

Jarosław Gowin podsumował ostatni tydzień w polskich mediach. I porównał do tematów, wokół jakich toczy się spór za naszą zachodnią granicą. "W tym tygodniu byłem w mediach pytany o dinozaury, buldożki, fasolkę po bretońsku... W Niemczech tematem numer 1 był spór o to, czy centrum sztucznej inteligencji ma być ulokowane w Berlinie czy w Monachium. Trzeba się ogarnąć. Uwaga do wszystkich" – napisał polityk na Twitterze.

Wpis ministra nauki nie pozostał niezauważony. "Panie premierze. Chyba pan przegapił. W Polsce tematem nr1 było budowanie wieżowców przez pana Kaczyńskiego na działce kupionej od komunistów za pomocą kredytu z państwowego banku" – odpowiedział wicepremierowi Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej.

Z kolei Eliza Michalik z Superstacji stwierdziła, że "Oni (Niemcy – przyp. red.) mają niezależne sądownictwo, ich ministra sprawiedliwości i koordynatora służb specjalnych nie oskarżano o przekroczenie uprawnień, kanclerz szanuje prawo".