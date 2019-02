Nie tylko Ogórek. "Ooo, kolejne telewizory". Agresja przed TVP

Demonstracje przed siedzibą TVP Info nasiliły się po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. W ostatnich dniach przybierają na sile i agresji. Po sobotnim ataku na Magdalenę Ogórek, wypływają kolejne nagrania. Widać na nich, że osoby organizujące protesty przed siedzibą TVP Info mieszącej się przy Placu Powstańców Warszawskich, zaczepiają nie tylko dziennikarzy stacji, ale także jej gości. Właściwie każdy, kto wychodzi lub wchodzi do budynku, jest narażony na agresję werbalną i zaczepki.

Na wideo krążących w sieci widać, jak protestujący zaczepiają prof. Henryka Domańskiego, który został zaproszony do TVP Info jako gość. – Niech pan tam nie wchodzi. Twarz ma się tylko jedną. Zna pan to powiedzenie? – krzyczeli do profesora demonstranci.

Zgromadzeni zaatakowali młodą kobietę wychodzącą z budynku – wskazuje portal wPolityce.pl. Widać, że jest ona przestraszona, omal nie przewróciła się wychodząc z budynku. – Pani też z telewizji? Niech się pani nie wstydzi! Mało się nie zabiła biedna, naprawdę! – zaczepia kobietę jeden z uczestników protestu, najprawdopodobniej autor relacji z protestu.

– Ooo, kolejne telewizory – taki komenatrz pada pod adresem dwóch wychodzących z budynku młodych mężczyzn. Z nagrań wideo widać też, że obrażano osoby wchodzące lub wychodzące z budynku TVP. Co znamienne, demonstrującym najwyraźniej nie starczyło odwagi, żeby zaatakować dziennikarza „Sieci” Andrzeja Rafała Potockiego – zaznacza wPolityce.pl.