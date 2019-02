Masz numer w tej sieci? Uważaj na oszustów

"Ze względu na brak wpłaty Twój numer zostanie zablokowany. Aby zapobiec blokadzie prosimy o wpłatę 1,76 zł" – SMS-y o takiej treści otrzymała część użytkowników sieci PLAY. Sama sieć zapewnia, że to dzieło oszustów i apeluje o nieodpowiadanie na wiadomość, a przede wszystkim o niewpłacanie żadnych pieniędzy.

W wiadomości podany jest również link przekierowujący do strony, na której można dokonać wpłaty. "To nie my! Nie reagujcie!" – ostrzega rzecznik sieci Play.