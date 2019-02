Tak samorządowcy chcą odsunąć PiS od władzy

Wybory do Senatu to te, w których bardziej od przynależności partyjnej liczy się kandydat. Obowiązują tu bowiem jednomandatowe okręgi wyborcze. Oznacza to, że mandat zdobywa polityk, który uzyskał najwięcej głosów w swoim okręgu. Fakt ten planują wykorzystać samorządowcy, którzy według doniesień "Dziennika Gazety Prawnej" prowadzą rozmowy na temat wystawienia swoich kandydatów.

W rozmowie z dziennikiem, jedna z osób zaangażowanych w projekt tłumaczy: "Chcemy, by był to masowy ruch w skali kraju, a zasadnicze kryteria są dwa: przywiązanie do idei państwa zdecentralizowanego i chęć odsunięcia PiS od władzy".

Według gazety, start do Senatu w ramach projektu samorządowców rozważa m.in. prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.