Warzecha: Biedroń to mniej przaśna wersja Palikota

"Zamiast czegoś świeżego, dostaliśmy ładniej opakowaną i mniej przaśną wersję Janusza Palikota" – przekonuje Łukasz Warzecha na łamach dzisiejszego "Faktu".

Zdaniem publicysty "Do Rzeczy" Biedroń ma w sobie jednak więcej z późnego wcielenia Palikota, gdy ten skupił się na postulatach światopoglądowych i lewicowej narracji.

Warzecha podkreśla, że takie postulaty jak aborcja "na życzenie" do trzeciego miesiąca ciąży, renegocjacja konkordatu czy likwidacja klauzuli sumienia to hasła skrajnej lewicy. "Tymczasem to właśnie przy tych punktach Biedroń zbierał największe oklaski, co pokazuje, jak orientuje się jego polityczna klientela" – ocenił publicysta "Do Rzeczy".

"Biedroń zaś wygląda na kolejną polityczną efemerydę na jedną kadencję i najwyżej 5–6 procent głosów, jeśli dobrze pójdzie" – przekonuje Warzecha w dzisiejszym "Fakcie".