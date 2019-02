Wielka Brytania: Gang Polaków handlował ludźmi

W akcji zatrzymania przestępców wzięli udział również polscy policjanci. Łącznie w akcji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy. Policja weszła do dziesięciu mieszkań. W wyniku tych działań zatrzymano sześć osób. Większość z nich stanowią Polacy.

Przestępcy wykorzystywali osoby znajdujące się w szczególnie ciężkiej sytuacji. Często byli to inni Polacy, których ściągano na Wyspy do pracy. Jednak już po przyjeździe do Wielkiej Brytanii byli oni fikcyjnie zatrudniani przez przestępców, którzy następnie wyłudzali ich świadczenia społeczne. Policja przekonuje, że cały proceder miał charakter handlu ludźmi, a straty mogą sięgać milionów funtów.

RMF FM informuje, że cała sprawa może być powiązana ze śledztwem, które prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Sprawa dotyczyła obywateli Polski wykorzystywanych na terenie Wielkiej Brytanii do przymusowej pracy.