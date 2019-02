Lider Obywateli RP: Magdalena Ogórek nie jest ofiarą tylko sprawcą

Paweł Kasprzak w rozmowie z portalem wpolityce.pl zapewnił, że zaapeluje do protestujących środowisk o stonowanie emocji. Podkreślił jednak, że nie może tego zrobić w tej chwili, gdyż prawdziwymi ofiarami głośnej sytuacji przed siedzibą TVP są trzy protestujące kobiety, które odwiedziła policja.

"One są oskarżane przez media o czyny, których nie popełniły. Policja przedstawiła im zarzuty o umieszczanie napisów bez zezwolenia właściciela samochodu na której one są umieszczone. To nie Magdalena Ogórek jest ofiarą, tylko te trzy kobiety. W związku z tym trudno do protestujących apelować o umiar" – przekonuje lider Obywateli RP. Kasprzak ponadto dodaje, że "żadne granice wyraźnie określone nie zostały przekroczone".

Kasprzak podkreśla, że podczas całego wydarzenia nikt nie zagrażał bezpieczeństwu Ogórek. "Nie było tam niczego nieadekwatnego, jeśli chodzi o reakcję na to, co wyprawia TVP" – zapewniał w rozmowie z wpolityce.pl

Tłumacząc dlaczego Ogórek jest "sprawcą", Lider Obywateli RP stwierdził, że dziennikarka pracuje w instytucji, "która prowadzi przestępczą i zbrodniczą działalność". Działalność Telewizji Polskiej porównał do... propagandy nazistowskiej i stalinowskiej. "To jest ten sam język i ta sama metodologia" – przekonywał.