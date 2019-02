Kasia Tusk urodziła dziecko. Opublikowała zdjęcia ze spaceru

„Wybitnie krótki i jednocześnie cudowny – taki był spacer, na który wybraliśmy się w ostatnim tygodniu” – napisała Kasia Tusk, prezentując na blogu zdjęcia z wózkiem dziecięcym.

„Portos szalał z radości, że w końcu wyszliśmy na zewnątrz wszyscy razem. Mróz nie zdążył nawet uszczypnąć nas w nos, bo tak szybko schowaliśmy się do samochodu, ale w ciągu tych kilku chwil udało nam się zrobić chyba z milion zdjęć. Kilka z nich – tych mniej osobistych – widzicie dziś w formie "Look of the Day". Resztę chowamy do rodzinnego albumu” – relacjonuje dalej blogerka, podając następnie informacje o ubraniach, które prezentuje na zdjęciach.

Informacja o ciąży Kasia Tusk potwierdziła w październiku ubiegłego roku. W trakcie wizyty Donalda Tuska w Krakowie, podczas rozmów z mieszkańcami jedna z uczestniczek spotkania pogratulowała politykowi "przyszłego wnuka". "Mogłaby być wnuczka!" – krzyknął w jej stronę przewodniczący Rady Europejskiej, uśmiechając się znacząco. Niektórzy twierdzą, że w ten sposób poinformował o płci dziecka.