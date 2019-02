Kosiniak-Kamysz: Koalicja Europejska to za mało

Kosiniak-Kamysz wystąpił dzisiaj we Wrocławiu obok liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, przewodniczącej Unii Europejskich Demokratów Elżbiety Bińczyckiej oraz byłego prezydent Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Jak tłumaczył lider PSL, ogłoszono kilka dni temu Koalicja Europejska to "za mało", a Polacy chcą szerszej koalicji, która wygra wybory do Parlamentu Europejskiego i jesienne wybory parlamentarne.

– Chyba już wystarczy tej telenoweli, kiedy i do jakiego porozumienia dojdzie. Musimy sobie w najbliższych dniach, na pewno do momentu rozpisania przez prezydenta wyborów, odpowiedzieć na pytanie: wóz albo przewóz. Albo się uda się porozumieć i idziemy wspólnie, jak nie to też trzeba się szanować w tym wszystkim, ale skończmy z tą niekończącą się, jak się może wydawać, telenowelą i opowieścią, która doprowadza do tego, że Polacy wciąż nie mają przedstawionej oferty całościowej na 2019 rok, a później na lepszą przyszłość Polski – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Uważamy że Polska potrzebuje rzeczywiście jesienią szerokiej koalicji. Uważamy że najlepiej, żeby taka koalicja powstała jak najwcześniej, żeby była odpowiedzią na oczekiwania Polaków – wtórowała politykowi, Katarzyna Lubnauer.

– Ona musi być oparta o wspólne wartości programowe, przekonanie że mamy wielobarwną, podmiotową koalicję, która rzeczywiście jest w stanie zyskać zaufanie wszystkich Polaków. Nigdy nie odmówimy żadnym rozmowom koalicyjnym, nikomu kto wyciągnie do nas rękę i powie, że chce z nami budować koalicję – dodała.

Przypomnijmy, że w piątek 1 lutego, byli premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz Radosław Sikorski zaapelowali na wspólnej konferencji prasowej o budowę jednej, szerokiej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Podpisano również deklarację "Koalicja Europejska dla Polski".

