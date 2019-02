Trzaskowski o Wiośnie Biedronia: Trzeba stawiać na doświadczone partie

Jak zapewniał Trzaskowski, w Platformie Obywatelskiej "nie ma paniki" z powodu pojawiania się na scenie politycznej ugrupowania Roberta Biedronia.

– Zadajemy sobie mnóstwo pytań, przede wszystkim o to, czy uda mu się pozyskać nowy elektorat. Badania pokazują jednak, że to walka o ten sam kawałek tortu, jeśli uda mu się pozyskać nowy elektorat, to dobrze dla całej opozycji – mówił Trzaskowski. – Jeżeli będziemy się bili o ten sam kawałek tortu, to będzie gorzej, ponieważ dobrze by było, gdyby opozycja się powiększała – dodawał.

Zdaniem prezydenta Warszawy, Robert Biedroń może się teraz cieszyć "efektem świeżości", ale "autorytety szybko się zużywają".

– Trzeba wygrywać wybory, nie ma czasu na kłótnie. Powinny wygrywać wybory partie proeuropejskie. Ja kibicuję wszystkim, którzy chcą walczyć z PiS-em i ze spychaniem nas na margines europejskości – podkreślał.

Koniec z kopalniami węgla, związki partnerskie, możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży, renegocjacja konkordatu – to tylko niektóre postulaty podniesione przez Roberta Biedronia podczas niedzielnej konwencji. – Dziękuję, że uwierzyliście, że zmiana jest możliwa – mówił polityk do tłumu zebranego na warszawskim Torwarze.

