Liroy obok Kai Godek? Kukiz: To lekka schizofrenia

Lider Kukiz'15 był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Polityk został zapytany, czy jego ruch zamierza przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego wstąpić w koalicję. – Sami, z pewnością sami. Próbowaliśmy różnych rozmów z różnymi podmiotami, ale nie wychodzą one najlepiej. Na pewno nie jest nam po drodze z tymi ruchami, które dożą do pol-exitu. Pol-exit byłby bardzo niekorzystny dla Polski – tłumaczył.

Dopytywany, czy w takim razie wyklucza sojusz z Narodowcami, Paweł Kukiz odparł: "Absolutnie, ani Korwin, ani Narodowcy nie wchodzą w grę". – Po za tym, tak egzotyczna koalicja, gdzie Liroy występuje obok Kai Godek, to już lekka schizofrenia – dodał.

Paweł Kukiz pytany o Wiosnę - nową partię Roberta Biedronia. – Gdyby pan Biedroń był postacią nową, świeżą na tym rynku politycznym, gdyby nie przeszedł wcześniej przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, przez Ruch Palikota, Twój Ruch, gdyby nie współtworzył tego systemu na takich samych zasadach, jakich współtworzył ten system PO-PiS, no to wtedy bardzo bym się mocno zainteresował wręcz współpracą z panem Biedroniem w pewnych kwestiach. Na przykład w kwestiach - nie wiem - namawiałbym go do większego artykułowania konieczności wzmocnienia demokracji bezpośredniej, tych spraw ustrojowych – mówił polityk.