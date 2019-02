"To było dla niego bardzo ciężkie". To dlatego Ziemiec odszedł z "Wiadomości"?

Jak informował w ubiegłym tygodniu portal Wirtualnemedia.pl decyzję o rezygnacji z prowadzenia "Wiadomości" Krzysztof Ziemiec miał podjąć po powrocie z Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie przeprowadził m.in. wywiad z Andrzejem Dudą.

Skąd taka decyzja? O jej powodach informuje portal wPolityce.pl, który powołuje się na "osobę znającą kulisy decyzji dziennikarza". – Hejt uderzył bezpośrednio w jego rodzinę. Zdecydował się na ten ruch, m.in. by chronić swoje dzieci. Doszło do sytuacji, w której nienawiść skierowana w jego osobę rykoszetem uderzała też w jego najbliższych. To było dla niego bardzo ciężkie – twierdzi informator portalu.

Z ustaleń portalu wynika jednak, że ostateczną decyzję w tej sprawie Krzysztof Ziemiec miał podjął po tym, jak jego dzieci przekazały mu inwektywy które usłyszały o ojcu.

Krzysztof Ziemiec był jedną z kilku osób, które pozostały w "Wiadomościach" po ogromnych zmianach przeprowadzonych w redakcji na początku 2016 r. Ostatnie prowadzone przez niego wydanie "Wiadomości" (14 stycznia, dzień śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza) było ostro krytykowane, ponieważ przytoczono w nim przykłady tzw. mowy nienawiści wyłącznie jednej strony polskiego sporu politycznego – Platformy Obywatelskiej. Pominięto zaś podobne wypowiedzi ze strony polityków PiS.

