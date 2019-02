"Ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o Polskę". Nowy program socjalny rządu

2,75 mld zł w ciągu pięciu lat - tyle ma kosztować program "Posiłek w szkole i w domu", zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji prasowej przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefową MEN Annę Zalewską oraz minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.

– Nasz program zakłada 2,5 mld zł na sfinansowanie zdrowej smacznej i wysokiej jakości polskiej żywności – mówił dziś premier Morawiecki. Jak dodał, trudno przyswajać wiedzę z pustym żołądkiem. Szef rządu tłumaczył, że program ten jest bardzo ważnym uzupełnieniem programu edukacyjnego. – W tym celu muszą być zapewnione posiłki w stołówkach dostosowane do tego, czego nasze dzieci i młodzież potrzebują – mówił.

Rządowy program zakłada m. in. doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w trudnej sytuacji materialnej, a więc takich które spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe. Rząd przewiduje, że z programu skorzysta około. 1 300 000 osób.