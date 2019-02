Mateusz Morawiecki powołał nowego szefa Prokuratorii Generalnej

Szef Prokuratorii Generalnej reprezentuje interesy Skarbu Państwa w roli jego zastępcy zarówno przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami powszechnymi i polubownymi. Haładyj zastąpił na stanowisku Marka Millera, współtwórcę Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej. Zmiana odbyła się w ramach konkursu i otwartego naboru na stanowisko, w których udział wzięło tylko dwóch kandydatów – Miller i Haładyj.

"Wirtualna Polska" informuje, że obecny prezes instytucji to zaufany współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego. Haładyj od lutego 2012 roku do grudnia 2015 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 9 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Prokuratoria Generalna to państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, która z dniem 1 stycznia 2017 r. przejęła zadania i kompetencje Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.