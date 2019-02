"To podwójne standardy". Godek odpowiada Kukizowi

Tak egzotyczna koalicja, gdzie Liroy występuje obok Kai Godek, to już lekka schizofrenia – taki pogląd wyraził dziś Paweł Kukiz. – To podwójne standardy – odpowiada Godek, która przypomina jakie środowiska weszły do Sejmu z list Kukiz'15.