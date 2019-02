"Propagandowy majstersztyk PiS". Ziemkiewicz o taśmach Kaczyńskiego

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek kolejny materiał z cyklu "taśmy Kaczyńskiego" – ujawniono nagranie rozmowy austriackiego biznesmena Geralda Birgfellneraz Kazimierzem Kujdą, szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednym z najbliższych doradców prezesa PiS w sprawach biznesowych.

W stenogramie pojawia się też m.in. wątek wyborczy. Szef NFOŚ jest pewien, że PiS kolejny raz zwycięży. – Dawanie pieniędzy ludziom jest konieczne, żeby mieć przez kolejne cztery lata władzę. Myślę, że to będzie jeszcze osiem lat rządów – przekonuje Kujda.

„Majstersztyk PiS”

Właśnie fragment o „dawaniu pieniędzy” przytoczył na Twitterze dziennikarz Marek Kacprzak.

Wpis skomentował Rafał Ziemkiewicz: „Myślę że postawienie wyborcy przed alternatywą: partia która chce wam rozdawać pieniądze żeby mieć władzę vs. partia która chce mieć władzę żeby wam pieniądze zabierać to będzie propagandowy majstersztyk PiS wykonany rękami (tzn piórami, paszczami etc) tych, którzy go nienawidzą”.