Mińsk Mazowiecki: Znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki małych dzieci

Jak ustaliło RMF FM, do tragedii doszło w rodzinie wojskowego, gdy nie pojawił się on w jednostce, zawiadomiono odpowiednie służby. Policjanci wraz ze strażą pożarną weszli do mieszkania.

Na miejscy odnaleźli cztery ciała – żołnierza, jego żony i dwójki dzieci w wieku 3 i 6 lat. Zwłoki znajdowały się w różnych pomieszczeniach. Wstępne oględziny zwłok nie wykazały żadnych obrażeń.

Trwa ustalanie przyczyn tragedii, ale już wiadomo, że badanie stężenia tlenku węgla w mieszkaniu wykazało niewielkie ilości tej substancji, mogło w związku z tym dojść do zatrucia czadem.

