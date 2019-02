Opozycja grzmi po decyzji CBA ws. prezesa PiS. "Kaczyński kontroluje CBA", "To kpina!"

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że w oświadczeniu majątkowym wskazał on, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Podobny wniosek do CBA złożyła też Partia Razem. – Domagamy się równości. W prawie nie ma świętych krów. Jeżeli ktoś potwierdza nieprawdę w oświadczeniu majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej, powinien ponieść taką odpowiedzialność. Od tego jest CBA – powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Brejza.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło jednak podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego.

Na tę decyzję ostro zareagowali politycy Platformy Obywatelskiej.

"No tak, ale agenci CBA boją się nawet zadzwonić do PJK, a co dopiero go kontrolować" – twierdzi Sławomir Neumann.

"CBA nie może kontrolować Kaczyńskiego, bo to Kaczyński kontroluje CBA. Na tym polega patologia systemu władzy PiS" – skomentował Jan Grabiec.

"To jest kpina! Rano rzecznik CBA mówi że pismo ws kontroli J.Kaczyńskiego nie wpłynęło. O 16:00 już jest przeanalizowane i kontroli nie będzie! Najszybsze w historii sprawdzenie! To dowód że sprawa jest poważna a osoby związane ze Srebrną nie powinny pracować w Służbach" – skomentował Marcin Kierwiński.

"A szefem CBA jest Pan Bejda... człowiek, który wcześniej pracował w Srebrnej..." – pisze na Twitterze Cezary Tomczyk.

"CBA bezradne wobec kontroli oświadczenia majątkowego JK" – ocenia Krzysztof Brejza.