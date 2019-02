Koniec z wizami do USA? Polska coraz bliżej programu bezwizowego

– W końcu możemy sprawić, żeby Polska spełniła wszystkie kryteria. Nie oczekując żadnego ukłonu czy gestu w naszą stronę – mówi w rozmowie z Onetem Adrian Kubicki, rzecznik LOT i koordynator kampanii Bez Wiz Do USA. Jak dodaje, liczy na to, że rok 2019 będzie ostatnim, w którym Polaków obowiązują wizy do USA.

Jak tłumaczy Kubicki, w 2018 roku tylko 3,99 proc. starających się o wizę w Polsce otrzymało odmowę. Jeśli ta liczba ta spadnie poniżej 3 proc., to zostanie uruchomiona procedura przyłączenia Polski do Visa Waiver Program.

W grudniu w tygodniku "Do Rzeczy" ukazał się wywiad Marcina Makowskiego z ambasador USA w Polsce, w którym Mosbacher obiecywała, że wizy zostaną zniesione do końca 2019 roku.

– Jestem przekonana i wiem, że damy radę. Może pan napisać, że zobowiązuję się, iż wizy zostaną zniesione do końca przyszłego roku. A potem piszcie, co chcecie, jeśli tego nie dopnę – mówiła.