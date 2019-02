"To krystalicznie uczciwy człowiek". Prezydent komentuje tzw. taśmy Kaczyńskiego

"Gazeta Wyborcza" opublikowała dziś kolejny materiał z cyklu "taśmy Kaczyńskiego". Tym razem ujawniono rozmowę austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera z Kazimierzem Kujdą, szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednym z najbliższych doradców prezesa PiS w sprawach biznesowych. Na nagraniu nie ma prezesa PiS. Pierwsze teksty, które w mediach funkcjonują pod hasłem "taśmy Kaczyńskiego", "GW" opublikowała w zeszłym tygodniu. W całej sprawie chodziło o budowę dwóch wież w centrum stolicy przez spółkę Srebrna.

– Nie wiem jak wygląda sytuacja w tej spółce [Srebrna – red.]. Znam jednak prezesa Kaczyńskiego – to krystalicznie uczciwy człowiek. Znam niewiele osób uczciwszych od prezesa Kaczyńskiego czy ministra Mariusza Kamińskiego – mówił w Polsat News prezydent Andrzej Duda, komentując sprawę

Czytaj także:

"GW" ujawnia kolejne taśmy Kaczyńskiego. Tylko że bez prezesa PiSCzytaj także:

Sensacyjny wątek w stenogramie "Wyborczej". "Czytam i oczom nie wierzę"

Duda o wpisie Tuska: To jest zdumiewające

"Kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy. I wszyscy powinni solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu kłamstwu protestować" – napisał wczoraj Donald Tusk na Twitterze, a jego słowa zostały szeroko skomentowane przez polskich polityków.

– Przyjąłem to ze zdumieniem. To jest ostry język w tym momencie niepotrzebny. Przewodniczący Rady Europejskiej w taki sposób wypowiada się o Polsce? To jest zdumiewające. Nie rozumiem, dlaczego wypowiedział się w ten sposób – ocenił dzisiaj w Polsat News prezydent Andrzej Duda.

Czytaj także:

Fala komentarzy po słowach Tuska. "Wolę świat, w którym świnie nie udają owiec"Czytaj także:

Tusk zabrał głos. Wzywa do protestów