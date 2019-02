"Marsz ponad podziałami" na ulicach Gdańska

Ponad tysiąc osób, uczniów trójmiejskich szkół, przeszło ulicami Gdańska w "Marszu ponad podziałami". Jak deklarują protestujący uczniowie, demonstrując chcą sprzeciwić się nienawiści, hejtowi i sytuacji politycznej w Polsce.

„Czas najwyższy zareagować i wspólnie zjednoczyć się w jednym celu! Marsz Ponad Podziałami, to wydarzenie, które ma na celu coś więcej niż prosty sprzeciw. Mówimy stanowcze NIE! Czas wziąć sytuację w swoje ręce i działać. To MY mamy największy wpływ na to jak będzie wyglądać nasze otoczenie, dlatego powiedzmy głośno co nam się nie podoba i jak chcemy to zmienić! Udowodnijmy, że młodzi ludzie też potrafią i nie są obojętni!” – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł tragicznie 14 stycznia po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 19 stycznia urnę z prochami samorządowca złożono w gdańskiej bazylice Mariackiej. Adamowicz miał 53 lata.