Jeremy Corbyn publikuje film o antysemityzmie. Są w nim polskie flagi i Piotr R.

Na filmie udostępnionym przez Corbyna dotyczącym holocaustu i antysemityzmu widać m.in. kadry z marszu narodowców, biało czerwone fagi, jak również Piotra R. palącego kukłę Żyda. „Czy ludzie niczego nie nauczyli się z Holocaustu?" – pyta w tym momencie narrator filmu.

„Ważne jest, abyśmy mówili stanowczo: nigdy więcej nie może się to powtórzyć" – napisał Corbyn na Twitterze.

Ambasada interweniuje

Do całej sprawy odniosła się polska ambasada w Wielkiej Brytanii, która w swoim wpisie protestuje przeciwko uogólnieniom zaprezentowanym w nagraniu i domaga się przeprosin.

„Wykorzystywanie obrazów z Polski ukazujących Polaków jako antysemicką społeczność to krzywdzące uogólnienie. Wbrew temu, co widać w filmie, Polska jest jednym z najbezpieczniejszych dla Żydów krajów w Europie. Domagamy się przeprosin i usunięcia nagrania” – czytamy we wpisie ambasady na Twitterze.