Wypadek na przejściu dla pieszych. Dzieci z poważnymi obrażeniami w szpitalu

O sprawie informuje "Dziennik Zachodni". Z ustaleń portalu wynika, że do wypadku doszło dziś rano na ul. Generała Andersa w Sosnowcu. Wtedy to w troje idących do szkoły dzieci na przejściu dla pieszych wjechał samochód osobowy. 66-letni kierowca renault clio nie był pod wpływem alkoholu, co wykazało badanie alkomatem. W rozmowie z policją miał stwierdzić, że nie zauważył ani czerwonego światła, ani dzieci. Jak tłumaczył, oślepiło go słońce.

W wyniku zdarzenia 12-letnia dziewczynka i 13-letni chłopiec odnieśli poważne obrażenia. Przewieziono ich do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Trzecie z dzieci nie doznało żadnych urazów.