Max Kolonko do dziennikarza "Do Rzeczy": Dostałeś właśnie bana

Wcześniej informowaliśmy, że Mariusz Max Kolonko, opublikował na swoim profilu na Twitterze grafikę ze screenem tweeta i twarzą Magdaleny Ogórek w ikonie św. Agnieszki trzymającej baranka. W komentarzu napisał: "A teraz dostaniecie Świętą Magdalenę. Normalnie Holly Ogórek".

Na tweet Kolonki krytycznie zareagował m.in. Marcin Makowski z "Do Rzeczy". Dziennikarz napisał: "Żenujące na poziomie retweetów Czuchnowskiego. A w tej kategorii naprawdę trzeba się postarać". Reakcja Kolonki była jeszcze ostrzejsza.

"Choc no Ptysiu z OdRzeczy na facebooka to porozmawiamy" – zachęcał Makowskiego. Kiedy ten zwrócił uwagę, że na Twitterze można robić to samo, Kolonko oświadczył, że banuje dziennikarza "Do Rzeczy".

Marcin Makowski podsumował całą dyskusję jeszcze jednym wpisem. "Odważny Pan Max odpisał żebym jako 'pytyś z OdRzeczy' wbił pogadać na FB, bo tam ma większe wsparcie. A potem ban. Co za mięczak" – ocenił.

Przypomnijmy, 2 stycznia wieczorem doszło do ataku na Magdalenę Ogórek przed budynkiem TVP Info. Kiedy dziennikarka wychodziła z telewizji, posypały się pod jej adresem obraźliwe hasła. Niektórzy protestujący pluli na nią, inni kładli się przed jej autem, gdy próbowała odjechać. Pomogła dopiero interwencja policji.